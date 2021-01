Ce qui change le 1er Février 2021

Tickets restaurants

Les tarifs réglementés de l’électricité vont augmenter de 3,5%. Comme l’indique la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), une augmentation des tarifs réglementés de l’électricité de 1,6 % sur les tarifs bleus résidentiels dès le 1er février 2021 a été proposée aux ministres de l’Énergie et de l’Économie. Une hausse qui représente 15 euros/an en moyenne sur la facture d’un client résidentiel. La CRE a aussi proposé une hausse de 2,6% TTC pour les tarifs bleus professionnels. Cette hausse se justifie notamment par "les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur le système électrique français", selon la CRE.Même topo pour la facture de gaz, qui sera augmentée de "de 0,9 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 3,7 % pour les foyers qui se chauffent au gaz", a détaillé la Commission de régulation de l’énergie. "Cette hausse pour le mois de février s’explique principalement par une forte demande en gaz naturel liquéfié en Asie, liée notamment à une vague de froid exceptionnelle en Asie de l’Est. Il en résulte une hausse des prix du gaz sur les marchés internationaux, ce qui conduit les pays européens à puiser dans leurs stockages de gaz naturel", s’est-elle justifiée.Le prix des paquets de cigarettes va lui aussi changer ce 1er février, selon un arrêté du 4 janvier 2021. Mais pas pour toutes les marques. Le prix du paquet de Marlboro, marque la plus vendue en France, ne change pas. Mais d’autres vont coûter quelque 10 centimes de plus, tels les Camel ou News Fortuna, selon la douane française. D’autres elles vont baisser de 10 centimes, tels les paquets de 20 Red Longues, de 20 Bleu Longues et de 20 Gold Longues.Les tarifs des courses de taxi, traditionnellement annexés en février, ne changent pas. Le tarif minimum d’une course reste fixé à 7,30 € pour tous les taxis, à Paris comme dans le reste du pays. Ils restent plafonnés à 4,18 € pour la prise en charge et à 1,12 € pour celui du kilomètre parcouru.Autre bonne nouvelle : la date de validité des titres-restaurants est repoussée jusqu’en septembre 2021. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a en outre annoncé que le doublement du plafond journalier de 38 euros des tickets resto était aussi "prolongé jusqu’en septembre 2021", et peut-être utilisé pour le "click and collect" ou pour les livraisons à domicile.Le gouvernement a annoncé le 21 janvier dernier la création d’un "chèque psy" au 1er février 2021, afin de permettre aux étudiants en situation de mal-être de pouvoir consulter un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre, conventionné, sans avance de frais. Il couvrirait trois consultations pour un montant total de 96 euros. "Lorsqu’un mal-être s’installe, il ne doit y avoir aucun tabou à tirer la sonnette d’alarme", avait souligné Emmanuel Macron. France Télévisions lance par ailleurs à partir de février encore une chaîne éphémère , afin de soutenir la culture particulièrement frappée et pénalisée par la crise du Covid-19. Elle sera diffusée jusqu’à la réouverture des lieux culturels. Baptisée Culturebox, cette chaîne gratuite sera accessible sur « tous les écrans, notamment sur le bouquet de la TNT ». Elle récupère le canal 19, laissé vacant depuis l’arrêt en septembre dernier de France Ô . Concerts, spectacles, pièces de théâtre au programme.Pour les entreprises qui ne font pas partie des secteurs les plus touchés par la crise et qui ne sont pas fermées administrativement, l’indemnisation du chômage partiel va passer, à partir du 1er février, à 60 % de leur rémunération brute, soit 72 % du salaire net, contre 84 % depuis le début de la crise.