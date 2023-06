Ce qui change ce 1er juin 2023

La date limite est fixée au 30 juin, mais c’est une première cette année : « Les propriétaires doivent, pour chacun de leurs logements, indiquer à quel titre ils les occupent » détaille le ministère de l’Économie. « S’ils n’occupent pas eux-mêmes un bien, ils doivent indiquer l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023). » Cette nouvelle obligation est valable pour les particuliers et les entreprises.La déclaration est faisable en ligne sur le site impots.gouv.fr via votre espace personnel, dans rubrique « Gérer mes biens immobiliers » lancée en 2021. Selon Bercy, 34 millions de propriétaires sont concernés par cette nouvelle obligation pour un total de 73 millions de locaux.