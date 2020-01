Ce jeudi 9 Janvier c'est la journée mondiale de la Corse

Au-delà des établissements qui célèbreront l'île de Beauté* la journée permet aussi de rappeler que de nombreux Corses célèbres sont, encore aujourd'hui, sur le devant de la scène nationale et internationale.

On peut en citer quelques-uns, mais la liste est loin d'être exhaustive.

Jenifer Dadouche Bartoli dite Jenifer est née d'une maman corse. Si elle a vu le jour à Nice, son coeur est tout à la Corse et elle le clame ! La chanteuse est originaire de Palneca du côté de sa famille maternelle, dont est également originaire la tenniswoman Marion Bartoli !

Laetitia Casta fille d'une mère normande et d'un père corse. Si elle a été élevée en Normandie, c'est sur une plage de l'île de beauté, à Lumio, qu'elle a été repérée à l'âge de 15 ans. Le top model possède une maison en Corse où elle se réfugie dès qu'elle le peut avec ses 3 enfants.

Alizée est née à Ajaccio en 1984, elle a passé toute son enfance en Corse avant de la quitter pour aller voler dans les airs du show-business. Désormais mariée à Grégoire Lyonnet elle est retournée habiter sur son île, où elle adore nager, quel que soit le temps !

Bénabar. Il s'appelle en réalité Bruno Nicolini. Sa mère italienne est libraire et son père corse est régisseur pour le cinéma.

Marie-Claude Pietragalla la danseuse étoile a un papa corse. Elle passait toutes ses vacances à Calvi.



Fred Testot est né à Figari, en Corse du Sud.

Cartman -Sébastien Patoche - a vu le jour à Ghisonaccia,

Patrick Fiori sa maman est corse et son père arménien

Robin Renucci : son père est Bourguignon, sa mère corse. Et il a un profond attachement pour son île et pour Olmi-Cappella qui est devenu son port d'attache.

Baptiste Giabiconi est né dans les Bouches-du-Rhône mais son père vient de Bastia et sa mère de Calvi.