CdC : 213 M€ pour améliorer la fluidité routière du grand Ajaccio

Le président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, accompagné de Vanina Borromei, Conseillère exécutive en charge des infrastructures et des transports se sont rendus sur la rocade d’Ajaccio afin de présenter les grands chantiers concernant les opérations routières. En effet, l’évolution du paysage urbain du grand Ajaccio engendre depuis des années un flux en augmentation constant qui génère des blocages et embouteillages notamment sur l’entrée et la sortie de ville sur la RT20. Cette situation est devenue récurrente et quotidienne.

« A mon arrivée aux responsabilités j’ai constaté qu’entre 2002 et 2015, aucun budget n’a été programmé pour les infrastructures routières pour Ajaccio, a expliqué Gilles Simeoni. Il s’agit d’une injustice et d’un retard historique. La Collectivité de Corse a inscrit le Grand Ajaccio au Plan Exceptionnel d’Investissement pour la Corse dans l’objectif de rattraper les travaux avec 80M€. Aujourd’hui le montant global des travaux routiers et des études opérationnelles pour cette zone s’élève à 213M€ ».





L’exécutif pointe en effet du doigt le manque d’aménagement routier de la Rocade depuis son acquisition en 1976 par l’ancien maire Pascal Rossini. Vanina Borromei ainsi que le directeur des routes de la CdC Loïc Morvan ont détaillé les grands chantiers passés comme la piste cyclable de la route des Sanguinaires par exemple mais aussi et surtout ceux à venir.

« Tout d’abord, des opérations seront menés sur la voie « pénétrante » au nord-est d’Ajaccio avec une nouvelle voie Caldaniccia-Bodiccione, un réaménagement de la Rocade en boulevard urbain et une nouvelle voie Alata-Loretto. Ensuite, le gros chantier attendu est celui du giratoire de la Gravona « ex-Socordis » à Mezzana où la création d’un mini tunnel devrait supprimer les embouteillages pour davantage de fluidité sur la courbe de Campo dell’Oro et le fonctionnement du giratoire. Ces travaux devraient débuter en 2021 dès janvier. D’autres opérations sont au programme avec un contournement ouest d’Ajaccio et des aménagements Sanguinaires-Vittulo-Loretto mais aussi sur l’entrée de ville et l’accès nord d’Ajaccio avec des chantiers sur Appietto, Alata et sur les différents axes routiers qui permettent de pénétrer la ville ».





Ces différents travaux permettant de désengorger le trafic routier du Grand Ajaccio devrait répondre à la demande citoyenne et s'inscrit dans le Schéma directeur des routes adopté par l’Assemblée de Corse.