Castellu Brandu : Le concours de dictée revient ce 4 août

Si les animations fleurissent en été dans le Cap Corse, le petit hameau de Castellu Brandu est bien animé tout au long de l’année grâce à l’association Castellu Brandu. Cette association créée en 1982 est présidée depuis 2018 par Sylvie Giorgi-Iozzia. Cette femme dynamique et sportive n’a de cesse de trouver des idées pour le bien-être de son village, l’animer, le faire connaitre. Si au départ le but de l’association était de collecter des fonds pour restaurer la chapelle St Antoine Abbé datant du 15ème siècle, les activités se sont élargies depuis. «Déjà grâce aux fonds recueillis on a pu faire des travaux à l’intérieur de la chapelle puis des améliorations au patrimoine du village comme le lavoir et la fontaine » souligne Sylvie Giorgi-Iozzia. « Notre chapelle est ouverte pour permettre aux passants d’en profiter. Un livre d’or a été mis à la disposition des visiteurs ainsi qu’un listing permettant d’évaluer la date, le nombre de personnes, leur origine. Nous avons été très étonnés du résultat car on relève beaucoup d’étrangers et beaucoup de gens passage. Concernant la chapelle, nous l’avons garnie d’un beau tapis de passage et nous reste le chemin de croix à restaurer ». Autre grand succès, et Sylvie est trop modeste pour le signaler, la récente mise en place d’une boîte à livres. « Elle tourne super bien. Il y a beaucoup d’échanges. Ça se remplit, puis ça se vide, en permanence . Nous sommes très heureux de voir que ce projet rencontre du succès ».Et les projets ne manquent pas. L’association a procédé à un nettoyage du village le 21 juillet dernier et aménagé dans le jardin Fornelli un petit chalet abritant des jeux de société pour petits et grands. Le village a aussi été largement fleuri.Ce dimanche 4 août à 18h, dans la chapelle, place à. A la baguette de celle-ci, la sœur de Sylvie, Christelle Iozzia, une enseignante, véritable « Don Quichotte » de l’orthographe. Et cette année elle nous promet dans sa dictée du mystère, de l’ésotérisme et une belle part à la nature de son île. « Cette dictée est ouverte à tous » souligne-t-elle. « Il y a plusieurs niveaux et donc plusieurs longueurs de texte : Cours élémentaire, cours moyen, collégien, lycéen et adulte. Cette année je me suis basée sur le texte d’un ami randonneur et je suis même allée sur place, sur les lieux qu’il décrit pour m’imprégner du texte que je dicterai». Les inscriptions se font sur place, le jour même ou sur le site de l’association D’autres rendez-vous sont programmés cet été à Castellu Brandu avec le samedi 10 août le très convivial repas des voisins, agrémenté de jeux boules et rami. Mercredi 14 août le « Loto sourire » où fusent chiffres, nombres et surtout macagna. Enfin, le samedi 17 août à 19h aura lieu l’AG de l’association qui permettra à tous les membres, anciens et nouveaux, de faire le point et de se projeter sur l’année qui vient.