Carnet de deuil - Olmeta-di-Tuda

Mme TUSOLI Aline, sa filleMme FILIPPI Séverine, sa petite-fille et son époux DenisSes trésors, Marc-Antoine et Ange-Baptiste, ses arrières petits-filsM. et Mme VESPERINI François, son frèreMme VESPERINI Paulette, sa belle-sœurMme VESPERINI Marie-Josée et Yéléna, ses niècesM. VESPERINI Joseph-Marie, son neveuM. CLAUDET Eric et Elisa, ses neveu et nièceParents, amis et alliésVous font part du décès desurvenu le 3 avril 2025 à BastiaLa levée du corps aura lieu aujourd’hui samedi 5 avril 2025 à 15 heures au reposoir du CH de Bastia où le corps repose, la cérémonie religieuse suivra en l’église d’Olmeta-di-Tuda à 16 heuresLa famille remercie le Dr Marie ALBERTINI, Laetitia TOSI son infirmière et Véronique CINO son auxiliaire de vie pour leur dévouement et leur gentillesse.Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.----