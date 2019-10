Cargo échoué près de Bonifacio : aucune pollution n'est à déplorer

Le Rhodanus, cargo qui transporte 2600 tonnes de bobines d’acier et qui devait faire escale le 14 octobre à Port Saint Louis s'est échoué ce dimanche 13 octobre vers trois heures du matin à l'entrée des boules de Bonifacio. Avec les sept membres d'équipage, le commandant «n'a pas viré à temps et a poursuivi sa route vers la côte en dépit des appels répétés du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) en Corse, du sémaphore de Pertusato et la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes», a indiqué la préfecture maritime dans un communiqué.







"L'équipe d'évaluation et d'intervention (EEI) hélitreuillée dans la matinée sur le Rhodanus (...) a permis d'établir qu'aucune pollution n'est actuellement à déplorer", a indiqué en milieu d'après-midi la même source. "L’EEI poursuit son évaluation et des plongeurs spécialisés de la Marine nationale vont inspecter la coque. «











La Préfecture maritime rassemble actuellement un maximum d’évaluations techniques et étudie les options de déséchouement du navire.







En complément de l’arrêté interdisant la navigation et toutes activités nautiques dans un rayon de 1000 mètres autour du cargo, un arrêté interpréfectoral définit une zone d’interdiction temporaire de survol afin de permettre aux équipes sur place de travailler en sécurité.







Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Flandre et le bâtiment de soutien, d’assistance affrété Jason ont appareillé ce dimanche de Toulon en direction Bonifacio.



Les remorqueurs Koral (Italien) et Persevero (Français) sont sur zone en plus de la vedette de la SNSM SNS 063, du bâtiment de la Marine nationale Lapérouse et du patrouilleur côtier de la Gendarmerie maritime La Jonquille.



L’équipe de visite de La Jonquille, ainsi qu’une équipe de la brigade de recherche de Marseille ont commencé l’enquête judiciaire, sous l’égide du procureur de Marseille. Les autorités italiennes sont également informées.