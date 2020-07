Carburants : c’est reparti à la hausse en Corse

Au mois de juin 2020, après quatre mois de baisse consécutive, les prix moyens à la consommation de l'essence comme du gazole repartent à la hausse, souligne l’institut*. Une progression en moyenne de 4,2 % pour le SP 95 et de 2,2 % pour le gazole par rapport au mois de mai. Le niveau des prix reste toutefois inférieur à celui de l'an passé: gazole : -12,1 %, SP95 : -12,3 %.Entre les mois de mai d’avril 2020, les prix moyens à la consommation du SP95 et du gazole ont augmenté de manière significative contrairement aux quatre mois précédents: Hausse de 5,8 centimes d’euro par litre soit +4,2 % pour le SP 95 et hausse de 2,9 centimes d’euro par litre soit +2,2 % pour le gazole. Les différentiels entre les prix moyens au litre de la Corse et du continent pour le SP 95 comme pour le gazole diminuent toujours .- SP 95 : Ecart moyen des prix de 12,13 centimes d’euro contre 12,29 centimes en avril (-1,3 %).- Gazole: Ecart moyen des prix de 13,81 cen-times d’euro contre 15,15 centimes d’euro au mois d’avril 2020(-8,9 %).Au mois de juin, le prix moyen du SP95 s’élève à 1,435 €/l. À l’échelle des départements, la Corse-du-Sud, dont le prix moyen est inférieur, enregistre une variation plus marquée. Sa valeur moyenne s’établit à 1,436 €/l contre 1,437 €/l en Haute-Corse. Sur un an, le niveau du prix moyen reste en revanche significativement inférieur (-12,3 %). Pour le gazole, le prix moyen s’élève à 1,350 €/l. À l’échelle des départements, en Corse-du-Sud, le prix moyen du gazole s’accroît de 2,7 % et s’établit à 1,348 €/l et en Haute-Corse, il progresse de 1,8 % et atteint 1,353 €/l. Sur un an, le niveau du prix moyen est inférieur de 12,1 %.Enfin, entre les mois de mai et de juin 2020, pour le SP95 l’écart entre les prix moyens continentaux et insulaires diminue encore (-1,3 %) du fait de la hausse plus marquée du prix continental qui est moins élevé. Il atteint 12,1 centimes d’euro par litre. En revanche, sur un an, le différentiel progresse toujours (+6 %). Pour le Gazole, le différentiel entre les moyennes régionale et continentale décroît de 8,9 % par rapport au mois passé et atteint 13,8 centimes d’euro par litre. Toutefois, sur un an, il progresse de 20,6 %.*Les détails sur https://www.adec.corsica/