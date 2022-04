Caravelle Ajaccio-Nice : le témoignage qui pourrait relancer l’affaire

Le président de l’association compte donc sur la diffusion du reportage pour relancer l’enquête. Une instruction judiciaire est toujours en cours, à Nice. « Peut être que d’autres personnes qui étaient sur ce Suffren parleront », espère Mathieu Paoli. « Nos avocats travaillent sur le sujet. Nous allons rencontrer la juge Maryline Nicolas, chargée du dossier, pour voir ce qu’il en ressort. » Il a, par ailleurs, demandé une plongée sur l’épave à la Comex, Compagnie Maritime d’Expertises spécialisée dans l’ingénierie et le monde sous-marin. Mathieu Paoli l’assure, il ne lâchera rien. Jusqu’à obtenir « la vérité ». Mais il l’assure : « On ne criera jamais victoire, on dira simplement que c’est la reconnaissance d’une erreur ».