Capechecs à Agde : Marc'Andria Maurizzi se mesure à Anatoly Karpov

Le jeune bastiais Marc Andria Maurizzi affrontera Anatoly Karpov début Novembre au Cap d'Agde dans le cadre de Capechecs qui reprend son cours après l'interruption due à la crise sanitaire.

Cela va constituer un grand moment pour le petit prodige des échecs qui, né en mai 2007, a décroché, il y a quelques semaines, le titre de GMI à l’âge de 14 ans devenant ainsi le plus jeune français à obtenir ce titre, détenu depuis 24 ans. par Etienne Bacrot.



Face à lui, Anatoly Karpov, 12e champion du monde d'échecs et parrain des rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde.

L'événement interviendra au beau miieu de cette 19e édition de CAPechecs

Il se déroulera entre le 1er et le 3 novembre 2021 en deux parties en cadence rapide, et deux parties de blitz dans la salle Molière de la résidence de vacances de la CCAS.

"Ce match entre un champion du monde, dont on célèbre cette année les 70 ans, et un jeune prodige de 14 ans, montrera une nouvelle fois que la pratique du jeu d’échecs favorise les relations intergénérationnelles" ainsi que le souligne Europe Echecs