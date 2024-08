Canicule : nouvelle vigilance jaune en Corse

Les fortes chaleurs vont persister dans le pourtour méditerranéen et notamment au cours des prochains jours. Les températures minimales resteront généralement autour de 23 °C, tandis que les maximales atteindront 35-38 °C en ce début de semaine, selon Météo France. L'ile reste donc placée en vigilance jaune canicule.



Il est important de noter que ces vagues de chaleur nécessitent une adaptation des modes de vie et une véritable culture de la chaleur, comme l’indiquent les experts. Les habitants des zones concernées doivent prendre des précautions pour se protéger des effets de la canicule, notamment en s’hydratant régulièrement, en évitant les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes et en prenant soin des personnes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées