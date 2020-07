Canicule : la Corse en vigilance jaune jusqu'au 2 août

Les prévisions de forte chaleur ont nécessité l’activation du niveau 2 du plan canicule « Avertissement chaleur ».



Le Préfet a informé l’ensemble des maires du département, les services d’urgence, les services de secours et les associations de protection civile de la Haute-Corse.



L’ARS a appelé l’attention des directions des établissements hospitaliers et de santé en leur demandant de veiller à la bonne marche des climatiseurs et assure le suivi du nombre d’appels au 115. La DIRECCTE a de son côté, émis des recommandations particulières en direction des employeurs afin qu’ils mettent en place les mesures de prévention qui s’imposent.



Au cours des deux journées à venir, jusqu'à dimanche matin, les températures vont continuer à progresser, surtout dans les terres. Les températures les plus élevées seront généralement atteintes entre le samedi 1er Août (températures maximales) et le dimanche 2 août au matin (températures minimales).



Le préfet appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance. Le danger est d’autant plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.



Il rappelle qu’en période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :

- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le

soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

- buvez régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans attendre d’avoir soif ;

- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le

visage et les avants bras);

- utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon passez plusieurs

heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale ...) ;

- évitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et

limitez vos activités physiques ;

- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécessaire

demandez l’aide.



Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux.Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé www. solidarites-sante.gouv.fr, de l’ARS de Corse www.corse.ars.sante.fr et des services de l’État en Haute-Corse: www. haute-corse .gouv.fr.



Pour plus d’informations, la Plateforme téléphonique d’information du public

« Canicule Info Services » 0800 06 66 66 a également été activée ce jour. (le cas échéant)

Tenez-vous informés de l’évolution des températures en consultant http://www.meteofrance.com/accueil.