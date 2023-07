Canicule : EDF Corse invite la population à modérer sa consommation d'électricité

La vague de chaleur se poursuit en Corse et EDF prévoit un pic de consommation dépassant les 410 MW ce soir et demain soir. Face à cette situation, l'entreprise prolonge le dispositif d'alerte Orange d'eCorsicaWatt jusqu'au jeudi 20 Juillet et lance un appel aux utilisateurs de l'île pour modérer leur consommation d'électricité pendant la plage horaire de 18h à 23h. "Pour sécuriser l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie, nous invitons l'ensemble des consommateurs à mettre en œuvre les écogestes et à différer l'utilisation d'appareils électriques en dehors de cette plage horaire." indique l'entreprise dans un communiqué.