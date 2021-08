Camping dans les Landes : une jolie partie de la France

Les avantages des campings dans les Landes





Découvrir le patrimoine basque dans les Landes





Les lieux à découvrir dans les Landes

Les avantages des campings dans les Landes sont de pouvoir découvrir la belle région de Nouvelle-Aquitaine, ses plages, mais aussi ses rivières et ses grands lacs. Les campings disposent de parcs aquatiques et d’espaces conviviaux pour les grands comme pour les petits. Ils organisent des animations et sont souvent proches de lieux à voir au moins une fois dans sa vie !Parmi les lieux historiques et les espaces naturels, on peut mentionner la Dune du Pilat, les Grands Lacs vers Sanguinet et les plages du Vieux Boucau.Les Landes sont aussi connues pour leur histoire et leur gastronomie de caractère. On ne tarit pas l’éloge sur la cité médiévale de Montde-Marsan, la Bastide d’Armagnac, un des plus beaux villages de France, ou le point de vue du belvédère de Morlanne, un ancien camp militaire romain.On s’arrête à un restaurant pour savourer de l’Armagnac local ou un vin de pays. On goûte des spécialités régionales comme le canard fermier, le bœuf de Chalosse ou la tourtière landaise. On peut aussi longer les côtes pour trouver un restaurant qui sert la pêche du jour.La douceur des plages landaises n’est plus à prouver. Cela dit, il existe aussi des lieux moins réputés, mais tout aussi agréables. En effet, les Landes ont de grandes sources thermales, idéales quand on veut prendre soin de sa santé et de son bien-être, à moins que l’on préfère une retraite dans la forêt.Il existe aussi des parcours de golf, des pistes pour vélo et des balades de randonnée pour les personnes un peu plus sportives qui apprécient plus avoir les pieds sur terre que dans l’eau. On peut visiter le fameux terrain de golf d’Hossegor, parcourir la Voie verte du Marsan et de l’Armagnac ou se promener dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne , investi dans le tourisme durable.A explorer en été ou en mi-saison, les Landes sont une terre accueillante et dynamique pour des À explorer vacanecs au top !