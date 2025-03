Calvi : une boulangerie Spiga touchée par un incendie

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 7 mars, aux alentours de 5 heures, dans la boulangerie Spiga à Calvi. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Seul un camion du centre de secours de Calvi a été mobilisé et le sinistre a rapidement été maîtrisé. Aucun dégât structurel n’est à déplorer, mais les murs ont été noircis par la fumée.



Si l’origine du feu reste inconnue, cet incident intervient quelques semaines après l’incendie d’une boulangerie de la même enseigne en construction à Curbara, dans la nuit du 11 au 12 février. Ce sinistre avait causé des dommages plus importants, ravageant une partie du bâtiment qui devait ouvrir ses portes le mois suivant. Les pompiers avaient lutté plus d’une heure contre les flammes.



Avec l’incendie de cette nuit, et si son origine s’avérait criminelle, ce serait la troisième fois que l’enseigne Spiga est visée. En septembre dernier, une tentative d’attentat avait échoué sur ce même chantier à Curbara, où une bouteille de gaz et un dispositif de mise à feu avaient été découverts, suggérant une volonté délibérée de s’en prendre à l’établissement.