Calvi : un local à disposition de l'opposition municipale

À la demande des deux groupes de l'opposition municipale "Calvi in core" et "Anima Calvese", Ange Santini, maire de Calvi s'était engagé avec sa majorité à mettre un local à la disposition, dans le respect de la loi .

Aujourd'hui, avec un peu de retard imputable à la situation sanitaire, c'est chose faite avec la signature, en date du 18 décembre, d'un arrêté municipal. Celui-ci stipule qu'un bureau situé au rez-de-chaussée d'un immeuble communal "est mis à disposition des deux groupes de l'opposition municipale, de façon temporaire, sous réserve que la Ville n'ait pas besoin d'utiliser le local de manière temporaire pour permettre de rendre un service public à la population"

Le local ne sera disponible que les jours d'ouverture de la mairie et en conséquence ni pendant les jours fériés, ni pendant les week-ends.