Calvi on the Rocks : la Villa Schweppes dévoile une programmation "4 étoiles"

Du 8 au 11 juillet la cité Semper Fidelis accueillera la 18e édition de Calvi on The Rock. Durant ces quelques jours, le festival se pare d'une scène supplémentaire dans le théâtre de Verdure où l'équipe Villa Schweppes s'installera pour offrir aux festivaliers de lives et de DJ sets.

Ce line-up 5 étoiles dévoile certains artistes très appréciés de l'électro/pop indé qui se succéderont sur la scène Villa Schweppes. Le premier jour, Julien Granel ouvrira le bal, suivi de Supermen Lovers et Braxe & Falcon. La deuxième soirée sera signée DJ set de Cezaire, Di Bosco puis DJ Assault. Pour continuer les festivités, Moonshine et Agoria se succéderont aux platines lors de la troisième soirée. Et en clôture de cette édition, Fiona mettra le feu à la scène, relayée par Folamour, Lewis OfMan et Gerd Janson, jusqu'au bout de la nuit.



Plusieurs célébrités et influenceurs seront aussi au rendez-vous, invités par Villa Schweppes : Johan & lisa Papz, Kenza & Mathieu, Mara Lafontan, Alison Wheeler, Sandor Funtek et Theo Christine seront prêts à enflammer le festival