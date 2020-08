Calvi : la difficile application de l'arrêté préfectoral sur le port du masque

A la suite de l'arrêté préfectoral faisant obligation en certains endroits le port du masque, pris ce vendredi à une heure tardive et à la veille d'un week-end, on a pu constater ce samedi matin qu'il était compliqué pour les municipalités de mobiliser son personnel afin de prendre les mesures qui s'imposaient.

A Calvi, station touristique par excellence, cet arrêté rendant le port du masque obligatoire concerne la rue Clemenceau et la citadelle.

Une décision du préfet de Haute-Corse prise en concertation avec le maire de Calvi Ange Santini.

" Le port du masque obligatoire dans la rue Clemenceau s'explique par l'étroitesse de cette artère très fréquentée en saison touristique et par la hauteur des immeubles de part et d'autre rendant la circulation de l'air difficile. Il en est de même pour la citadelle de Calvi avec ses petites ruelles.

Pour faire face à l'application de cet arrêté préfectoral j'ai donné des consignes au directeur général des services de la ville pour que dans l'urgence des affichettes soient mises en place aux entrées et sorties des lieux concernés, en attendant la pose de panneaux. La Police Municipale et les services de Gendarmerie devraient dans un premier temps faire de la prévention, avant verbalisation" précise le premier magistrat de la ville.

Samedi matin, dans la rue Clemenceau comme dans la citadelle, peu nombreux étaient ceux à ne pas porter de masque. Pour la plupart ils ignoraient même l'existence de cet arrêté préfectoral tout en admettant que c'était une mesure juste, à l'exception de quelque uns qui voyaient la une raison purement politique orchestrée directement par l'Elysée !





Confirmation de l'annulation du feu d'artifice du 15 août

Interrogé sur les traditionnelles festivités du 15 août, jour de Sainte Marie, patronne de la Corse, Ange Santini confirmait, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, que le feu d'artifice du 15 août n'aurait pas lieu cette année.

" En fonction des mesures sanitaires toujours en vigueur, il était inconcevable de tirer ce feu d'artifice auquel nous sommes très attachés. Il n'était pas question pour nous de prendre le risque de voir 30 ou 40 000 personnes agglutinées sur le port de Calvi, sur la jetée du port et sur la plage. C'était tout simplement impossible. L'arrêté préfectoral pris par le préfet de Haute-Corse nous conforte dans notre décision".

Enfin, autre question posée, celle des cérémonies religieuses de Sainte Marie, patronne de la Corse, le 15 août

Si la messe est maintenue en l'église Sainte-Marie Majeure avec les mesures sanitaires imposées, en revanche l'organisation de la traditionnelle procession à travers les rues de la cité "Semper Fidélis" reste en suspens.

Nombreux sont les confrères à s'être prononcés contre cette procession, mais la décision ne leur appartient pas. Ce sera à la paroisse de trancher.