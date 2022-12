Calvi dévoile son programme d'animations pour les fêtes de fin d'année

L’ouverture officielle des animations "Natale in Calvi " est prévue pour ce samedi 17 décembre. En attendant, Didier Bicchieray, 3e adjoint au maire en charge notamment des Sports Loisirs Animations et Festivités, et Pierra Simeoni, 8e adjoint en charge chargée de la politique culturelle de la Ville, ont présenté ce lundi matin, sur la place Bel Ombra, le programme des animations tant attendues.



Comme chaque année, c’est un véritable village de Noël qui s’installera sur la place du Bel Ombra qui ouvrira ses portes du 17 au 24 décembre, puis jusqu’au 31 décembre.



Orchestré par Piera Simeoni, soutenue par Didier Bicchieray et bien évidemment l’implication des services techniques, la 1re semaine sera consacrée aux enfants."Du 17 au 24 décembre, il y aura des animations musicales, et des parades avec les mascottes de Noël dans la ville tous les après-midi jusqu’au 24. Il y aura également des balades à dos d’âne, et des ateliers maquillages.Sans oublier la visite du Papa Noël avec des photos souvenirs offertes par la municipalité" précise Didier Bicchieray.



Un village de Noël, au cœur de la ville qui permet avant tout de passer des moments conviviaux en famille ou entre amis. "Dans ce village de Noël, il y a 2 chalets ouverts de 12h à 20h30 où l’on peut déguster du vin chaud, du figatellu, du fromage frais, en somme, les plats typiques de cette saison chez nous. Il y aura également 3 soirées avec des musiciens.Mais les dates restent encore à définir. Sur la place du parking des commerçants sera installée une piste dédiée au skateboard pour les enfants. Pendant les 15 jours des festivités, le City Park, avec ses manèges pour enfants, situé sur le parking Bel Ombra" continue Piera Simeoni.



Ainsi, cette année, après les 2 ans de pandémie, la municipalité a souhaité renouer avec l’esprit de Noël qui s’est un peu tari au cours de cette difficile période. Avec l’installation de belles décorations depuis l’entrée de la ville, qui accompagneront le public jusqu’au village de Noël. "C’est un Natale in Calvi, dans la joie et la bonne humeur. C’est du moins ce que souhaite toute l’équipe municipale de Calvi pour ses visiteurs.Pour cela, nous vous donnons rendez-vous à tous, petits et grands, à partir du 17 décembre, et ce jusqu’au 31 décembre, car les festivités sont organisées jusqu’à la toute fin d’année. Bon Natale à tutti " conclue Didier Bicchieray.