Calvi : Un retour réussi pour l'Open d'hiver du Balagna Chess Club

Après une pause de 13 ans, l'Open d'Hiver du Balagna Chess Club a fait un retour triomphal le week-end dernier marquant une étape mémorable dans le monde des échecs de la région. La dernière édition en 2011 avait vu la victoire du talentueux Grand Maître belge Malakahatko, et cette année, sous la houlette du président-formateur inlassable Gerald Murcia, l'événement a été réinventé avec succès.



L'atmosphère était électrique, avec un tournoi de 5 rondes intenses, des conditions météorologiques idéales tout au long du week-end, et la promesse de moments conviviaux partagés entre passionnés d'échecs. Pas moins de 44 participants, représentant toute la Corse, ont répondu à l'appel, avec des délégations du Corsica Chess Club et de Scacchera 'llu Pazzu. Des personnalités du monde des échecs corse, telles que le président du club Cortenais Sauveur Giannoni, l'Ajaccien Marian Muntenau, et le jeune prodige Lisandru Castelli du Fium'Orbu, ont également enrichi la compétition. Gerald Murcia, en tant qu'arbitre principal, a assuré un déroulement impeccable du tournoi, tandis que les membres du Balagna Chess Club ont veillé à ce que chaque participant puisse s'adonner à sa passion dans une atmosphère conviviale.



La dernière ronde du tournoi s'est révélée palpitante, avec deux joueurs exceptionnels, Matteo Ratier-Fontana et Serge Guillemart, se disputant la première place avec un score parfait de 4/4. Dans un duel acharné, le secrétaire général de la Ligue est parvenu à s'imposer, s'adjugeant ainsi la victoire. L'évolution constante du talentueux Matteo au cours de la dernière année laisse présager de nombreuses performances à venir. Le jeune bastiais Apollo Deladerriere a également brillé sur le podium, affirmant sa position dans le monde des échecs insulaires.



La cérémonie de remise des prix a été l'occasion pour Serge Guillemart d'annoncer les prochains événements à venir, notamment la Ghjustre qualificative - Campiunatu di Corsica di i giovani 2024. Une annonce spéciale a également été faite, révélant la participation exceptionnelle de la légende indienne, Vishy Anand, au prochain Open International de Quenza. Ce succès marque une nouvelle ère prometteuse pour les échecs en Balagne.