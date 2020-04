Calvi : Paul Dauvois nous a quittés

Paul Dauvois avait choisi la Corse pour passer les dernières années de sa vie et c'est non sans fierté qu'il revendiquait modestement ce titre de citoyen d'honneur de Calvi.

Très attaché à notre île et particulièrement à la cité "Semper Fidélis"où toute sa famille compte de nombreux amis, Paul était un homme affable, d'une grande simplicité, toujours souriant, d'une grande gentillesse et à l'écoute de tous.

Avec son épouse Denise il avait fait le choix en 1976 de faire de Calvi son nid d'amour, celui du bonheur. IL aimait notamment se retrouver avec sa fille Michéle, son fils Pascal, gérant du célèbre établissement "Mojito", près de l'Arc de Triomphe à Paris et sa compagne Henda ainsi que son petit-fils Louis.

Des enfants qui, eux aussi, ont fait de Calvi leur lieu de prédilection favori. Au fil des années, tout comme les parents ils ont tissés de véritables liens d'amitiés avec des Calvais et Balanins.

Affaibli ces derniers mois par la maladie, Paul s'est éteint à l'Hôpital de Bastia où il avait été admis.

Ce deuil qui a frappé la famille Dauvois a été accentué, hélas, par cette épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement et c'est dans des conditions très difficiles qu'ont été célébrées ce jour ses obsèques.

Une cérémonie religieuse s'est déroulée dans la plus stricte intimité, avant l'inhumation au cimetière de Notre-Dame de la Serra.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse Denise, à ses enfants Michèle et Pascal, ainsi qu'à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.