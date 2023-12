Calvi : Feu vert pour l'opération de revitalisation du territoire

Sur les 33 fiches, 26 sont portées par la commune de Calvi, et les autres par des partenaires tels que les Chemins de Fer de la Corse, la Communauté de Communes de Calvi Balagne, et la Collectivité de Corse, toujours en collaboration avec la ville de Calvi. Le préfet a souligné l'importance de revitaliser les centres-villes en reconstruisant les activités vers leurs centres, favorisant ainsi le mieux vivre ensemble. Pour ce faire, la municipalité privilégie quatre secteurs : l'hyper-centre, l'entrée de ville, les Padule, et la périphérie. Le projet s'inscrit dans une démarche globale, couvrant des questions de mobilité, de logement, d'économie, et de vie quotidienne. "L’État sera présent pour accompagner le développement de la commune. Plusieurs millions d’euros ont déjà été investis par l’État pour accompagner Calvi, et dans les années à venir, plusieurs millions d’euros seront de nouveau investis", conclut le préfet.