Calenzana : Un projet de parc éolien contesté

Le permis de construire du projet a été validé par le préfet de Haute-Corse, via un arrêté préfectoral, le 27 juillet 2022. Si l’arrêté n’est pas encore public, le maire de Calenzana le confirme : « Le préfet m’en a bien informé ». Décision qui n’est pas du goût de la majorité territoriale Fà populu inseme. Elle a tenu, dans un communiqué en date du 4 août, à exprimer sa surprise : « Elle intervient, en dépit de l’avis défavorable du Conseil des sites réuni dans sa formation de la nature, des paysages et des sites le 7 avril 2022, lequel avait notamment motivé son avis par l'impact paysager du projet ainsi que son impact sur la faune et la flore, par sa sur-dimension et par un manque de concertation de élus du Pays de Balagna. Avis défavorable également rendu par l'Assemblea di Corsica lors de son examen en commission permanente délibérante ».Après avoir été déposé auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), le dossier a été soumis au Conseil des sites qui avait effectivement rendu un avis défavorable le 7 avril 2022. Motifs ? Le parc éolien aurait des impacts néfastes sur les paysages de la Balagne, comporterait des risques pour les espèces d’oiseaux présentes sur le site, n’aurait pas fait l’objet de concertations avec les communes impactées et souffrirait d’absence de recherche d’autres sites d’implantation. Arguments repris par le président du conseil exécutif Gilles Simeoni dans le rapport qu’il a remis aux élus avant le vote.Pour le maire de Calenzana, la surprise vient surtout de la position de la majorité territoriale : « Il faut remettre les choses à leur place. On ne parle pas d’un projet de centrale au fioul mais d’un parc éolien parallèle à celui de Capu d’aghja qui ne dérange personne. J’ai été étonné qu’un projet d’énergie propre aussi loin du village fasse réagir la majorité territoriale. Si on s’oppose à ça, il faut vraiment savoir ce qu’on veut comme modèle pour produire de l’énergie ».