Calculer les dimensions d’un escalier quart tournant : procédure !

Mesurer la trémie



Calculer les dimensions d’un escalier quart tournant en mesurant la hauteur de l’escalier



Prendre les dimensions de l’encombrement et du reculement



Déterminer les dimensions du giron et celles de la largeur des marches



Pourquoi bien calculer les dimensions d’un escalier quart tournant avant de se lancer ?

Un escalier doit offrir aux passagers un confort optimal. Pour que cela soit effectif, certains critères comme les dimensions de l’escalier doivent être scrupuleusement respectés. Pour ne pas créer de l’inconfort lors de la marche, la taille, la largeur et la hauteur ne doivent pas être en déphasage avec l’emplacement de l’escalier. Voici les conseils à suivre pour calculer les dimensions d’un escalier quart tournant ! Escalier quart tournant : quelles sont les mesures importantes à prendre ? Le choix de l’escalier quart tournant, qu’il soit sur mesure ou qu’il s’agit d’un modèle standard doit être fait suivant des mesures bien précises. À cet effet, il existe principalement 4 mesures à faire avant de commander son escalier quart tournant La trémie représente l’espace qu’il y a au niveau de l’ouverture de la dalle. Les mesures de la trémie constituent ainsi le point de départ des travaux. Pour ne pas calculer les dimensions d’un escalier quart tournant avec des valeurs erronées, il est conseillé de tracer chaque partie importante sur un plan.Pour ce qui est de la trémie, vous devez relever les valeurs réelles de la longueur et de la largeur de la trémie. Il peut s’agir d’un escalier quart tournant intermédiaire avec une trémie composée de 2 rectangles perpendiculaires ou une trémie rectangulaire. Dans l’un ou l’autre des cas, la longueur de la trémie ne doit pas être en deçà du reculement. Dans le cas contraire, les dimensions de l’échappée ne seront plus respectées et vous pourrez vous cogner la tête en marchant.C’est la hauteur sol à sol fini qui permet de connaître avec précision le nombre de marches de l’escalier. Simple à déterminer, la hauteur de l’escalier est la distance qui sépare l’étage du rez-de-chaussée. Si vous êtes toujours en chantier, vous devez prendre en compte l’espace occupé par les carreaux et la colle pour le sol au rez-de-chaussée. Pour l’étage, n’oubliez pas de considérer l’épaisseur de la sous-couche et du parquet.L’encombrement et le reculement sont des mesures indispensables pour calculer les dimensions d’un escalier quart tournant. L’encombrement est la dimension qui prend en compte la longueur et la largeur de l’escalier au niveau du sol. L’encombrement maximum quant à lui se compose de la distance qui sépare la première marche de la dernière : le reculement.Pour mesurer le reculement, il ne faut cependant pas inclure la dernière marche puisqu’elle fait partie intégrante de la dalle supérieure. Au niveau de l’entrée de l’escalier, prévoyez au moins 80 cm pour ne pas fausser le calcul.Bien calculer les dimensions d’un escalier quart tournant consiste à connaître précisément la profondeur d’une marche. On parle du giron. Pour éviter de se cogner la tête ou de s’abaisser en prenant les marches, il est conseillé d’utiliser la formule de Blondel. Cette formule considère que « 2 hauteurs de marche » + « 1 giron » doivent être compris entre 57 et 64 cm.Pour plus de confort dans la descente, optez pour un giron de 27 cm et la hauteur des marches doit mesurer entre 16 et 19 cm.Il est important de prendre les mesures adéquates avant de commander son escalier à un professionnel pour plusieurs raisons. Cela vous permet de directement faire une commande en ligne et surtout de faire des simulations avant de vous décider.L’autre avantage est qu’il permet d’optimiser votre temps étant donné que vous n’êtes plus obligé de vous rendre dans un magasin de bricolage. Bien calculer les dimensions d’un escalier quart tournant assure des passages fluides, confortables et sans risque de se faire mal.