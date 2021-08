Calculer le taux d’intérêt d’un crédit : les techniques

Avoir recours à un simulateur en ligne



Utiliser la formule de calcul

Le montant mensuel ou annuel des intérêts perçus ou servis : M ;

Le capital de départ : C ;

La durée d’emprunt ou d’investissement : t.



Se référer au dernier relevé de situation de l’emprunt

i = 2000/ 10 000 × 12 = 0,01666

= 0,01666 × 100 ≈ 1,6 %



Tenir compte de la variable t

i = 2000/ 10 000 × 1 = 0,2

= 0,2 × 100 = 2 %



Astuces pour bien choisir le taux d’intérêt

Prendre conseil chez son banquier : pour se faire orienter sur les différents taux afin d’opter pour le plus intéressant ;

S’informer sur le mode de comptabilisation des intérêts : journellement, mensuellement ou annuellement ;

Faire des remboursements anticipés : cela évite de gonfler le taux d’intérêt. On dépense moins en intérêts si l’on s’acquitte partiellement et par anticipation du capital dû ;

Se renseigner sur les taux pratiqués pour calculer le taux d’intérêt d’un crédit : en général, les taux d’intérêt de crédits vont : De 3 à 6 % pour crédits automobiles ; De 1 à 3 % pour prêts immobiliers ; De 1,2 à 1,5 % pour prêts relais ; De 5 à 9 % pour prêts personnels ; De 18 à 22 % pour crédit accolé à une carte bancaire ;

Étudier les taux d’intérêt des placements ;

La sollicitation ou l’octroi d’un crédit astreint l’emprunteur et le prêteur à des démarches données. Les transactions donnent lieu à plusieurs calculs, dont celui du taux d’intérêt de crédit. Calculer le taux d’intérêt d’un crédit consiste à appliquer un pourcentage au montant emprunté pour déterminer les intérêts que l’emprunteur devra payer. Processus délicat, cet exercice demande clarté, précision et minutie. Voici comment s’y prendre pour réussir et éviter plus tard bien de déconvenues.Le calcul du taux d’intérêt d’un crédit, remarquons-le, peut s’avérer très complexe pour toutes les parties impliquées : l’emprunteur, le prêteur, l’intermédiaire. C’est la raison pour laquelle il importe de s’y prendre délicatement.Pour éviter de se compliquer davantage la tâche ou de se tromper au moment de calculer le taux d’intérêt d’un crédit, les simulateurs représentent de parfaites alternatives. Un prototype complet de simulateur est disponible sur www.hellomonnaie.fr Ces calculateurs infaillibles s’offrent comme des facilitateurs et permettent d’y voir clair dans les modalités de calcul et les variables à prendre en compte. L’efficacité des simulateurs se remarque surtout dans les cas de prêts hypothécaires. Ils ne sont pas moins utiles quand il faut faire la part entre taux nominal et taux annuel effectif global. Leur usage prime largement sur bien de méthodes et astuces de calcul.Lorsqu'on doit calculer le taux d’intérêt d’un crédit, la formule conventionnelle de calcul est connue. Plusieurs variables entrent en jeu :On obtient la formule : i = M/Ct. Les variables M et t doivent correspondre à la même période.On convertira ensuite le montant obtenu en multipliant le résultat du calcul par 100. Pour un taux d’intérêt annuel de 0,34, le taux à enregistrer sera donc de 34 %.Cette étape n’est pas à enjamber pour calculer le taux d’intérêt d’un crédit. Il faut savoir que le montant des intérêts précédemment versés, la durée de remboursement et le capital sont relevés. Par exemple, pour avoir le taux d’intérêt d’un prêt de 10 000 € avec un taux d’intérêt s’élevant à 2000 € pour la première année, on procédera au calcul suivant :Le taux d’intérêt mensuel s’élève donc à 1,6 %Il est important de faire très attention à la variable t correspondant à la durée d’emprunt pour calculer le taux d’intérêt d’un crédit. En effet, ladite variable influence le calcul selon qu’on recherche le taux mensuel ou annuel. La variable t employée dans le dernier exemple avait une valeur de 12, ce qui correspond au mois.Remplacée par 1, elle aurait permis d’obtenir le taux annuel. Ainsi, on aura le résultat qui suit :Au final, le taux d’intérêt annuel s’élèvera donc à 2 %.Calculer le taux d’intérêt d’un crédit devient problématique dès lors qu’on choisit mal son contrat d’emprunt ou de placement. Pour éviter de se complexifier le processus, il est avisé de :À ces différentes précautions s’ajoute la plus importante : lire et comprendre en profondeur tout contrat de prêt ou de placement avant de le signer.En définitive, calculer le taux d’intérêt d’un crédit est une opération délicate qui nécessite qu’on y mette sérieux et minutie. Au-delà de la formule standard de calcul, les simulateurs ou calculateurs en ligne sont des outils recommandés pour obtenir les chiffres justes. Pour avoir plus d’infos sur la méthode de calcul, n’hésitez pas à vous rendre sur cette page