Caen puis Dunkerque : deux déplacements périlleux pour le SCB

Afin d’éviter les allers-retours fatigants, le SCB ne rentrera pas entre ces deux matchs rapprochés. « Ça permettra une vie de groupe, et c’est important » souligne l’entraineur Régis Brouard qui emmènera avec lui 19 joueurs dont Keita qui revient de suspension et Djoco rétabli de blessure. Par contre il devra encore se passer des services de Santelli blessé.

Alors qu’attendre de ce Sporting qui a rivalisé samedi dernier avec Auxerre car c’est bien le mal qui ronge le groupe : l’inconstance ?



« Après de bons matchs, lorsqu’on rivalise avec de bons adversaires comme Bordeaux ou Auxerre, il y a une forme d’autosatisfaction chez les joueurs » explique le coach Régis Brouard. « Une autosatisfaction qui vient naturellement et entre cette autosatisfaction et la remise en question qui doit y avoir aussi, l’écart est important. Les joueurs n’arrivent pas à basculer de l’un à l’autre rapidement. Parfois on se situe au milieu et ce n’est pas suffisant. Les joueurs ne parviennent pas trouver le juste milieu ».



Pour le technicien Bastiais, ces deux matchs en déplacements sont importants, d’autant qu’ils opposent le Sporting à des adversaires directs au (bas) classement. « On n’est pas performants à l’extérieur et on se doit d'y chercher notre première victoire, comme on devra ensuite s’imposer impérativement contre Quevilly à domicile. C’est un bon challenge pour les joueurs avant la trêve. La continuité n’est pas le fort de l’équipe et on doit y remédier ».



Face au Stade Malherbes Caen ce samedi soir, ce sera loin d’être une partie de plaisir. Régis Brouard s’attend à un match difficile. « Le club vient de changer d’entraineur, ils n’ont pas gagné en championnat depuis longtemps. On va jouer contre une bête blessée, le danger est là. Dans l’équipe il y a de très bons joueurs dont Mendy, le meilleur buteur de Ligue 2. C’est une équipe qui attaque beaucoup mais qui prend aussi beaucoup de buts. Les matchs à Caen sont toujours difficiles, il y a beaucoup de pression au stade. Il faudra mettre de l’intensité, de la qualité offensive et défensive comme on en a eu contre Auxerre. Il faudra mettre les ingrédients qui sont les nôtres. Aujourd’hui on manque de constance, et il faut une prise de conscience individuelle des joueurs. En tous cas ces deux matchs vont focaliser beaucoup de choses sur les deux dernières rencontres avant la trêve. On est obligé de faire un résultat ».