COVID19 : la belle action de la JS Munticellu et de l'AS Santa-Reparata di Balagna

Dans le cadre des aides apportées aux soignant du Centre COVID-19 de l'Ile-Rousse, les deux clubs amateurs de football de la JS Munticellu et de l'AS Santa Reparata di Balagne ont lancé ce vendredi après-midi une cagnotte Leetchi.

Cet appel aux dons connait un succès prometteur avec une somme dépassant les 2055€ pour 47 participations en quelques heures seulement.

Cette action initiée par les deux clubs balanins et pilotée par Raphael Bartoli est accompagnée du message suivant:

" Notre région de Balagne est fortement touchées par l'épidémie du COVID-19.

Comme certains médecins l'ont rappelé, le Centre Covid-19 de l'Ile-Rousse n'a reçu aucune aide de l'État !

Les soignants présents ont besoin de nous tous.

L'association de la Jeunesse Sportive de Munricellu et celle de Santa-Reparata-di-Balagna ont décidé de créer via Leetchi une cagnotte en ligne!

Les dons leur permettront de se doter en matériel médical.

Nous avons obtenu leur accord, alors mobilisons nous vite.

Uniti simu piu forte !!!

D'autres associations peuvent nous rejoindre !

Statevi in casa è aiutate à quelli chi ci curanu !

Anu bisognu di u nostru sustegnu !

Solidarità !".