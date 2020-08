COVID-19 : cluster familial à Porto-Vecchio

Le communiqué de l’ARS



Bilan de la semaine du 3 au 9 août :

48 patients positifs

51% ont moins de 30 ans et 13 % ont plus de 60 ans

42 % de non-résidents



Nombre de patients positifs en Corse depuis le 1er juillet :

93 (72 en Corse du Sud et 21 en Haute-Corse).

Les données consolidées de Sidep ont révélé des cas positifs supplémentaires sur la période. Cette consolidation liée au système informatique n’a pas retardé la prise en charge de ces personnes ni leur isolement.





Cluster

1 cluster familial a été identifié à Porto-Vecchio. 4 personnes de la même famille ont été testées positives et isolées. L’enquête a permis d’identifier 2 personnes contacts à risque, placées également en isolement.



L’ARS de Corse encourage le maintien des gestes barrières pendant la période estivale :

- le lavage des mains est un geste incontournable. Quand le lavage des mains à l’eau et au savon n’est pas possible, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique.

- la distanciation reste de rigueur. Pour les repas en famille, entre amis, au restaurant, on privilégie les repas en extérieur, on veille au respect des distances et pour les proches à risque, on porte un masque.



En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…).