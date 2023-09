C'est la rentrée aussi pour la ludothèque de Bastia

La rentrée est synonyme de nouvelles opportunités de loisirs à Bastia, notamment grâce à la ludothèque associative de Bastia, La Ludo, qui promet une saison passionnante pour les amateurs de jeux de toutes générations.Pour les tout-petits de 0 à 3 ans, des séances gratuites sont organisées le mardi de 9 à 11 heures (hors vacances scolaires). Ces sessions spéciales font partie du programme des 1000 premiers jours et des Cités Educatives, offrant aux parents et aux enfants l'opportunité de jouer et d'apprendre ensemble. Pour un plaisir ludique accessible à tous, la Ludothèque propose des créneaux horaires variés. Les mardis de 16h30 à 18h (hors vacances scolaires) ainsi que les mercredis de 9h30 à 12h et de 16h à 18h sont ouverts à un public de tous âges. Vous pourrez jouer sur place et même emprunter parmi une collection impressionnante de plus de 500 jeux de société. L'entrée est de seulement 2€ par personne, mais les adhérents bénéficient de l'accès gratuit.Pour les amateurs de jeux de société plus âgés, des soirées jeux sont organisées tous les quinze jours les vendredis. Ces soirées sont réservées au public adulte, offrant une occasion idéale de se détendre, de rencontrer d'autres passionnés de jeux et de découvrir de nouveaux défis ludiques.En plus des activités organisées dans ses locaux, la Ludothèque Associative de Bastia propose également des animations hors de ses murs. Ne manquez pas les sessions de "Babyludo" qui ont lieu dans les médiathèques de Bastia le samedi matin de 9h30 à 11h30. Ces sessions sont l'occasion parfaite pour les familles de partager des moments de jeu et d'apprentissage.Pour plus d'informations sur les horaires, les activités et les événements de la Ludothèque Associative de Bastia, visitez leur site web www.ludothequebastia.fr ou consultez leur page Facebook. Vous pouvez également les contacter au 0670470672.Pour ceux qui souhaitent devenir membres de la Ludothèque, l'adhésion annuelle pour une famille est fixée à seulement 30€, offrant ainsi un accès à un monde infini de divertissement ludique. Profitez de cette rentrée pour découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu à la Ludothèque Associative de Bastia.