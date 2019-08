C'est l'été... Bagarres d'après-boire à Bastia, Calvi, Solaro

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 18 Août 2019 à 10:36

Il faut toujours chaud et l'alcool n'arrange pas les choses. C'est ce qui explique sans doute les bagarres qui ponctuent parfois certaines soirées. Il y en a eu en ce début de dimanche trois à Bastia, une à Solaro et deux à Calvi et même si les protagonistes n'ont été que légèrement blessés il n'en ont pas moins mobilisé les services de secours qui les ont pris en charge pour les transporter sur les divers établissements hospitaliers !

