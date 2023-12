Budget participatif de Bastia : c'est à vous de choisir les projets

La démarche citoyenne du budget participatif continue de renforcer le lien entre les habitants de Bastia et les choix de la municipalité. Cette année, la ville consacre 220 000 euros à ce processus inclusif qui a déjà donné vie à des projets tels que le reboisement du centre-ville ou la remise en marche des pendules de l'église Saint Charles et celle du palais des Gouverneurs.Entre le 25 avril et le début du mois de décembre, la mairie a reçu 124 idées de projets. À l'issue des réunions du comité consultatif, regroupant élus, techniciens et citoyens, 19 projets ont été retenus. Maintenant c'est désormais aux Bastiais de choisir leurs trois projets préférés parmi les propositions.Le processus de vote peut se faire en ligne, sur le site officiel de la Ville, ou en déposant son bulletin dans les urnes installées dans divers établissements publics.Parmi les projets en lice, le réaménagement du Square Saint Victoir, celui de l'aire de jeux de la place Saint-Nicolas, la création d'un belvédère sur la route de Saint-Florent, ou encore la conception d'abris pour les oiseaux et les petits mammifères. Le dépouillement des votes, prévu en début d'année prochaine, déterminera quels projets seront réalisés par la Mairie, respectant ainsi l'enveloppe budgétaire de 220 000 euros.Pour plus d'informations et pour participer à ce processus démocratique, consultez le site officiel de la Ville de Bastia ici