Borgo : Ce mercredi se déroule la «Lycéenne MAIF Run».

Sur ce très beau site sont attendues toute la journée, de 11h30 à 15h20, près de 300 jeunes filles de 14 à 18 ans. Au programme 21 ateliers sportifs et d'informations afin de sensibiliser les jeunes filles aux bienfaits de la pratique sportive, aux violences faites aux femmes ou encore à l’émancipation. Cette manifestation sera encadrée par des élèves du Lycée Jean Nicoli de Bastia avec 1 classe ARCU (accueil) et 2 classes de Sécurité ainsi que 8 étudiants Staps de Corte et des Enseignants. Participeront à cette « Lycéenne», des établissements d’Ajaccio, Bastia, Balagne, Biguglia, Cervione, Corte, Lucciana et Porto Vecchio.