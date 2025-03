Borgo : 17 excès de vitesse en une semaine, quatre permis suspendus

Les opérations de sécurité routière se poursuivent sans relâche en Haute-Corse, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les routes de la Marana, à Borgo, les contrôles ont permis d’intercepter 17 automobilistes en excès de vitesse, dont quatre largement au-dessus des 50 km/h autorisés, entraînant la suspension immédiate des permis de conduire concernés.



Le bilan du week-end a déjà été significatif avec deux grands excès de vitesse et un véhicule immobilisé. Mais la matinée de lundi a alourdi la note : sept nouvelles infractions pour vitesse excessive, une nouvelle rétention de permis, et un autre véhicule mis en fourrière.



Le record de la semaine a été atteint par un conducteur contrôlé à 111 km/h sur une route limitée à 50 km/h, illustrant une prise de risque préoccupante.



D’autres infractions ont également été relevées au cours de ces contrôles : usage du téléphone au volant, défaut d’assurance et absence de contrôle technique.





Les gendarmes ont rappelé via leur page Facebook que ces opérations "visent à sécuriser les axes routiers et prévenir les accidents". À en juger par ces chiffres, la vigilance reste de mise, et les contrôles ne devraient pas faiblir dans les semaines à venir.