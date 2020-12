Bonnes résolutions pour 2021 : en Corse on privilégie la famille et la santé

Même si 2020 a été une année particulièrement difficile à vivre, les Corses ne perdent pas espoir et dans le sondage que CNI a organisé sur les réseaux sociaux ils expriment le souhait de se concentrer sur certaines priorités pour 2021.



Sur le podium des bonnes résolutions on trouve la famille. Passer plus de temps en famille avec ses enfants, ses parents et même ses amis c'est la première bonne résolution formulée par les insulaires. Les deux confinements et les règles de distanciation sociale ont impacté notre vie sociale et pour beaucoup de monde, la solitude a été le maître-mot de cette année 2020.



L’impact de la crise sanitaire a, sans doute, pesé sur le choix de la seconde bonne résolution la plus votée : la santé. Encore plus fortement cette année les Corses ont exprimé le souhait d'avoir a salute pour eux et leurs proches et que la pandémie qui a rythmé cette année puisse enfin prendre fin.



En 3ème position du classement on retrouve un grand classique des résolutions de début d'année : pratiquer une activité physique régulière à partir de janvier. Ceux qui n'arriveront pas à se remettre en forme avec des tours de piste ont promis de "manger moins pour maigrir" qui reste le quatrième défis que nos lecteurs se sont lancés.



Voyager, arrêter de fumer, boire moins et arrêter de mentir figurent aussi parmi vos bonnes résolutions mais reléguées au second plan...



En général, malgré une année marquée par des privations, par la peur et la solitude, les Corses se disent prêts à relever les défis qu'ils se sont lancés et que le futur, même si incertain, leur réserve.



Alors, que 2021 commence ...





*Sondage réalisé entre le 28 et le 30 décembre 2020 auprès de 1678 personnes qui ont répondu à nos questions sur les réseaux sociaux