Bonifacio, ville ambassadrice du Téléthon 2024

Bonifacio s’apprête à devenir le cœur battant de la solidarité en Corse en tant que ville ambassadrice du Téléthon 2024 avec un programme d'activités qui promet d’être à la fois festif, convivial et engagé. « Nous sommes fiers d’être, une nouvelle fois, la ville ambassadrice du Téléthon, » indique la municipalité. « Cela reflète l’engagement profond de notre communauté envers cette cause essentielle. »



La mobilisation à Bonifacio n’est pas nouvelle. En 2009 déjà, la ville avait déjà été ambassadrice de cet événement caritatif. Depuis, l’engagement des Bonifaciens n’a cessé de croître, comme en témoignent les records de dons enregistrés année après année. En 2023, plus de 33 000€ ont été récoltés, plaçant Bonifacio en tête des villes de Corse-du-Sud pour les contributions au Téléthon sur les 20 dernières années.« Ce succès est avant tout celui des habitants, des associations et des bénévoles qui se mobilisent sans relâche pour faire de cette cause un véritable élan de solidarité, » poursuit sur son site internet la municipalité.



Un programme d’exception pour 2024

Pour cette édition, Bonifacio a concocté un programme alliant défis sportifs, culture et moments de partage. Parmi les événements phares, les pompiers de Bonifacio relèveront un défi audacieux en traversant à la nage le port d’un bout à l’autre.

Des courses à pied et à vélo animeront les rues pendant 30 heures, créant une ambiance festive et compétitive. Une course de voile sur le port est également prevue.

Sur un plan plus culturel, un grand concours culinaire mettra à l’honneur la cuisine corse, italienne, portugaise et marocaine, symbolisant la diversité et l’unité à travers la gastronomie. Côté musique, les polyphonies corses résonneront lors d’un concert.



Les enfants ne seront pas en reste, avec une kermesse organisée spécialement pour eux, proposant des jeux en bois, des structures gonflables, un carrousel, et des jeux sportifs.



Le lancement officiel le 12 novembre

Le coup d’envoi officiel de cette grande fête de la solidarité sera donné le 12 novembre à Bonifacio, en présence de la Présidente de l’AFM-Téléthon, des représentants de la ville, de France Télévisions, ainsi que des bénévoles et des familles de malades. « Ce sera l’occasion de révéler le programme complet et de présenter le dispositif de France Télévisions qui couvrira les 30 heures d’émission, » précise l’AFM-Téléthon.

Un Téléthon 2024 qui s’annonce inoubliable pour les Bonifaciens et les Corses, avec pour mot d’ordre : "ensemble, tout devient possible".