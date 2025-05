Bonifacio : une opération militaire du 2e REP prévue ce mercredi

Un important dispositif militaire sera déployé ce mercredi matin à Bonifacio. Dans le cadre de son cycle annuel d’entraînement, le 2e REP mènera une opération d’entraînement impliquant plusieurs centaines de militaires dans et autour de la commune.



Prévue entre 7h et 14h, cette manœuvre mobilisera des véhicules, des embarcations, des drones et des hélicoptères. Des simulations de combat avec usage de balles à blanc seront réalisées. Des bruits d’explosion, des ordres criés et des déplacements rapides de troupes sont donc à prévoir. Les autorités insistent sur le caractère inoffensif de cet exercice, mené avec l’appui de la gendarmerie et de la police municipale.



Aucun espace public ne sera fermé et la circulation ne devrait pas être perturbée. Les zones concernées ont été préalablement sécurisées. Le régiment souligne que des mesures strictes sont prises pour limiter les nuisances : récupération des douilles, respect des propriétés privées et vigilance à l’égard des élevages et exploitations agricoles.



En seconde partie de journée, une présentation ouverte au public sera organisée de 15h à 18h sur le Quai d’Honneur. Les visiteurs pourront découvrir le matériel utilisé par les légionnaires, participer à des démonstrations et échanger avec les militaires. Des ateliers thématiques autour du secourisme de combat et du pilotage de drones sont également prévus.



La municipalité de Bonifacio et le régiment insistent sur le caractère pédagogique et sécurisé de cette journée, et remercient les habitants pour leur compréhension. Une cellule d’information est joignable pendant l’exercice au 06 74 93 35 77.