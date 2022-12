Bonifacio : la journée consacrée au Téléthon a été un succès

Traditionnellement, la ville de Bonifacio s'investit pleinement dans le Téléthon, et cela a, de nouveau, été le cas le weekend dernier au gymnase Libertas.



Tout a débuté à 14 heures par un spectacle de danse, en collaboration avec l'association MJ Danse, sur le thème des chants corses mais aussi de la danse classique. A 15 heures et jusqu'à 17h30 place a été faite à la kermesse où une dizaine de stands présentaient différents jeux. Tout cela sous les regards des personnages Disney ( Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Olaf). Le Père Noël, avec quelques jours d'avance a effectué une visite surprise pour le plus grand plaisir des plus jeunes mais aussi de leurs parents. Le début de soirée, très précisément à 18 heures, a été consacré au tirage au sort de la grande tombola du Téléthon.



De très nombreux lots étaient à remporter, dont une semaine dans un camping, un bon de 1.000 euros dans une agence de voyage, ainsi qu'un billet aller-retour entre Corse et Sardaigne.



A 19 heures a débuté le tournoi de Futsal, organisé par la JS Bunifaziu, qui a rassemblé 16 équipes. La finale, qui s'est jouée à 1h30 du matin, a vu l'équipe OSM l'emporter. Les vainqueurs ont obtenu une coupe et des bons repas. Les finalistes ont, quant à eux, remporté une coupe individuelle. Au total cette belle opération pour le Téléthon a rapporté près de 7.000 euros qui seront entièrement reversés au profit de l'AFM.