Bon à savoir avant de signer un compromis de vente 

Si vous êtes sceptique, sachez que l'utilisation des outils technologiques pour la signature des actes de vente est possible. Validé par le Conseil d'État et le Ministère de la Justice, le décret n° 2020-395 du 3/04/2020 autorise cet acte. Il s'agit d'une mesure qui doit permettre au secteur immobilier à rebondir après la crise.Pour le choix, le propriétaire peut opter pour une solution comme Connective afin de faciliter sa démarche. Celui-ci propose à ses clients un moyen convivial de signer numériquement tous types de documents : compromis de vente, bail de location, devis, actes de travail, etc. La signature électronique, pour précision, possède la même valeur juridique que la signature manuscrite.En vue de confirmer une vente de bien, pouvoir signer un document à distance permet d'accélérer le processus. Les étapes à suivre sont simples. Au préalable, il faut télécharger le PDF dans le logiciel mis à la disposition par le prestataire. Avec la solution citée au-dessus, le téléchargement concerne le Connective eSignature. Ensuite, l'utilisateur peut signer et parapher les documents qu'il souhaite en utilisant un appareil connecté.Il convient de choisir une plateforme permettant de suivre en temps réel le statut des signatures envoyées à un tiers. C'est le cas avec le prestataire cité en illustration plus haut. C'est pratique en plus d'être indispensable pour des raisons de sécurité.