BiondKid sort "Disco Misteriosu", un nouveau single entre électro et influences corses

Avec “"Disco Misteriosu", Simon Guerrini, alias BiondKid, poursuit son exploration sonore où se mêlent machines, instruments acoustiques et claviers analogiques. Aux côtés de son épouse Stéphanie Guerrini, qui prête sa voix éthérée à la chanson, il s’entoure de plusieurs musiciens : Carine Guerrini aux chœurs, Notte et Ghjuvan Francescu Ottavi aux guitares, ainsi que Nico Zimako à la basse. À l’écriture, on retrouve Stéphanie et Simon Guerrini, Joseph Cardi et Jean-Charles Marsily.



Technicien à France Bleu RCFM et ancien DJ résident du club ajaccien Cinquième Avenue, BiondKid a évolué dans l’univers de la musique de club, collaborant avec des figures de la scène électronique comme Carl Cox et Laurent Garnier. Il s'est illustré ces dernières années par plusieurs remix, notamment Khan de I Chjami Aghjalesi ou Libaru de Diana Saliceti.



Son travail s’appuie sur des influences variées, de la scène française des années 80 et 90 à la French Touch, en passant par la techno. Il revendique également un attachement aux sonorités méditerranéennes, qui se traduisent dans ses compositions par l’usage de la langue corse et des harmonies inspirées du chant insulaire.



Après ce nouveau single, BiondKid prévoit la sortie d’un EP trois titres en juin, ainsi que de nouveaux remix avec la chanteuse Doria Ousset.









INFOS PRATIQUES

