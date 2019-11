Biguglia : Six blessés dans un carambolage

Charles Monti le Mardi 12 Novembre 2019 à 10:14

Six personnes ont été légèrement blessées mardi matin dans un accident de la circulation qui s'est produit à Biguglia et dans lequel ont été impliqués pas moins de 6 véhicules. Les secours de Bastia, La Porta et Sisco ont transférés les blessés sur le centre hospitalier de Bastia. La circulation a été longtemps perturbée.

