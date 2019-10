Bernard Tapie, une imposture nationale

Pendant vingt-cinq ans, Marc Fratani a été aux côtés de Bernard Tapie, entre coups durs et coups bas, à la fois bouclier humain et agent d'intervention, dans une histoire marseillaise se transformant peu à peu en saga nationale. Fasciné au départ par la personnalité de celui qui apparaît comme un « homme providentiel », et qui allie « le charisme,la séduction, la force de conviction », il devient le fidèle compagnon, ou plutôt « l'instrument » d'un leader porté par « la culture de la gagne », dans les épisodes victorieux et surtout troubles de sa carrière.



Mais le volontarisme poussé au paroxysme a son revers : un égoïsme forcené. Bernard Tapie « se moque de ses semblables » et n'a « aucun sens de l'amitié ». Cela, Marc Fratani l'apprend à ses dépends. Devenu retraité, alors qu'il n'est plus dans la galaxie Tapie, il tente une aventure professionnelle à Marseille. Tout se passe bien jusqu'à ce que son ami de vingt-cinq ans, oublieux du passé, le démolisse... « J'ai cru au Père Noël sans en attendre de cadeaux », écrit-il. Mais entre l'absence de cadeaux et les crocs-en-jambe, il y a une marge inadmissible.







Vulgarité et brutalité







En bon Corse, Fratani n'est pas du genre à tendre l'autre joue... Marqué par la trahison de celui en qui il avait cru au point « de manipuler et de mentir » pour lui, il se sent libéré de tout engagement. D'où ce livre dans lequel l'auteur, en décrivant tout ce qu'il a fait pour Tapie, décrit dans le même mouvement tout ce que Tapie a fait contre l'honnêteté, la morale, la loi, la société en général.



Dans l'environnement lisse et policé de la Macronie, la vulgarité et la brutalité de Tapie paraissent d'un autre âge. Pourtant, les médias persistent dans leurs vieux créneaux : ils invitent systématiquement le truqueur sportif à parler football, le destructeur d'entreprises à disserter sur l'économie, l'opportuniste idéologique à s'exprimer sur la politique, l'individualiste forcené à mesurer les enjeux sociaux collectifs, le professionnel de la compromission à évaluer la clarté des engagements des uns et des autres. Il faut dire que celui qui se présente aux juges comme « acteur » sait se mettre en scène, même dans sa maladie...



Bref, malgré le temps et l'exposition en pleine lumière d'épisodes peu glorieux du parcours du personnage, des matches truqués de l'OM au rachat de La Provence, des affaires d’État aux péripéties judiciaires, il subsiste en ce qui le concerne une forme de déférence et des hommages dont Fratani démontre combien ils sont usurpés. Beaucoup de livres ont été écrits sur Tapie, mais c'est le première fois que l'on visite le système de l'intérieur – tous les moyens, même les moins avouables, mis au service d'un ego surdimensionné. En trois cents pages denses au style percutant, Marc Fratani fait la démonstration que la trajectoire de Bernard Tapie représente l'une des plus grandes impostures de la France contemporaine.