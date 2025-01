Benoît Tavenot (SC Bastia) : "mon geste est idiot"

Benoît Tavenot (SCB)

«C’est un soir où il y a eu beaucoup de manques, manque de transition, manque de dynamisme, rythme lent, pas le bon tempo, fébrilité. Je ne m’explique pas ce match, je m’attendais à un tout autre. C’est notre match le plus faible depuis le début de la saison. On a des situations pour marquer. Quant à mon geste qui me vaut l’expulsion il est idiot. Je n’ai pas à réagir comme ça. C’est une soirée hivernale à Furiani un peu faible. Beaucoup de joueurs étaient au-dessous de leur meilleur niveau. Il faut qu’individuellement on soit capable de mieux. L’usure est peut-être mentale. C’était important de revenir et de ne pas perdre. Le match nul était la meilleure chose qu’on puisse faire ce soir. J’espère qu’on montrera un autre visage contre Metz. L’idéal serait de faire une série»



Nicolas Usaï (FC Pau)

«Je retiens un point. Le penalty ? un peu sévère je pense. C’est frustrant pour les joueurs car on fait un bon match. On reste invaincus après un match électrique. On a des situations pour faire le break mais le gardien Placide sort de belles parades. Dans ce genre de situations on doit faire plus mal. L’attitude de Koudou après son but est une erreur de jeunesse, une maladresse. »