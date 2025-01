Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Pau, c’est le match au cours duquel on doit se relancer ! »

Ce vendredi soir, le SCB, 11e avec 25 points, accueille le FC Pau, 9e avec 27 points. Alors que Benoît Tavenot nourrissait des ambitions de son déplacement à Amiens vendredi dernier, force est de constater que ses joueurs n’ont pas tous répondu "présents" en Picardie.

« La déception, elle est surtout au plan comptable », explique-t-il. « Cette semaine j’ai insisté par rapport à ce manque et qu’on devait faire plus. L’objectif est de terminer janvier avec 30 points, soit deux victoires ».

Si certains joueurs entrés en cours de jeu n’ont pas eu le rendement attendu, pas question cependant de punition. « Pour ce match contre Pau j’apporte un peu de fraîcheur sur le banc. Les joueurs qui ne sont pas dans le groupe ce vendredi pourront très bien l’être dans une semaine contre Metz ».





À quoi s’attendre contre Pau, invaincu depuis 4 matchs, avec notamment un nul à Metz et une victoire au Red Star ?

« Pau fait un bon championnat avec peu de moyens. C’est un match au cours duquel l’on doit se relancer. J’attends que l'on fasse face et, pour cela, il faut gagner. Je trouve que, par moments, on est trop suffisants et pas assez agressifs devant et c’est cela qui nous empêche de basculer du bon côté du classement. Sur ce plan, on n’a pas avancé. Aussi j’ai demandé aux joueurs d’aller au bout du bout, de s’arracher encore plus. On a un milieu de terrain performant, le bât blesse sur la dernière passe».





Et qu’en pense le capitaine Christophe Vincent ?

« Il faut garder notre état d’esprit pour gagner à domicile. On s’est fixé l’objectif de finir le plus haut possible. Si on veut jouer plus haut, il faut aller chercher ce qui nous manque. Je pense qu’en fait, on n’est pas conscients de ce qu’on peut faire. On a des occasions, des situations, la maîtrise du jeu et on est surpris de cela. Mais on n’est pas assez efficaces.».





Et côté mercato ? « Pour l’heure, il n’y a pas de frémissement. Si on reste en l’état, on se reprojettera sur la fin de saison, avec des entretiens avec les joueurs », déclare Benoît Tavenot.





Pour cette rencontre, deux absents : l’attaquant Tomi en proie à une entorse qui l’éloignera des terrains durant encore une bonne semaine et le défenseur Guevara, en phase de reprise.