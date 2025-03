Benoît Tavenot (SC Bastia) : "Ce match il fallait le gagner"

Benoît Tavenot, entraîneur du SCB

« Je suis content car il y a eu réaction après la défaite de Troyes. Ce match il fallait le gagner. Je trouve qu’on a été un peu tendus. On a manqué de jambes, de maitrise, de dynamisme. Mais je suis soulagé car, je le répète, il fallait gagner. On a su le faire malgré nos limites athlétiques. Les joueurs ont tout donné malgré leurs limites du moment. Je regrette qu’on n’ait pas pu tuer la partie mais on a gardé nos cages inviolées et ça c’est aussi il fallait le faire. Dans le contenu on a progressé, il y a moins de déchets techniques. Il faut retrouver de la fraicheur.»





Hakim Malek, entraîneur FC Martigues

«Je pense que ce soir il n’y a pas photo. Sur le contenu c’est normal. On a subi. Mais le score aurait pu être de 3-0 comme de 1-1 car on aurait dans un premier temps dû ouvrir le score, puis égaliser. On a été moins puissants moins frais que Bastia. Aujourd’hui on n’avait rien à perdre. On était dans la tombe il y a quelques semaines, on en est sorti. On joue le maintien».