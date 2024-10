Benoît Tavenot : « On a expliqué à certains joueurs ce que représentait un derby ACA-SCB ici »

Trois points séparent le SCB, 10e avec 14 points, de l’ACA, 12e avec 11 points. Deux formations qui piétinent au classement et qui visent donc les 3 points de la victoire. « On n’a pas gagné depuis 4 matchs et il faut retrouver de l’allant » déclare le défenseur turchinu Dumè Guidi. « Une victoire peut nous donner de la confiance et nous permettre d’aller de l’avant dans ce championnat, même s’il faut rester positif. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C’est une question de suprématie régionale et on veut montrer qu’on veut rester le club phare de la Corse. Mais il faut faire la part des choses. En face, ce ne sont pas nos ennemis ».

Et certains sont même des amis. « Chris Ibayi est un ami d’enfance. On habitait à 5 m à Bonifacio, on se connaît depuis tout petit. Mais, par contre, sur le terrain, il n’y aura pas d’ami, ce sera un adversaire comme un autre ».

Le début de saison a été difficile pour Dume Guidi. Alors qu’il revenait d’une grave blessure au genou, c’est son épaule qui l’a écarté des terrains. Mais aujourd’hui, il se sent prêt. «Il me manque encore un peu de repères, mais ça reviendra. Aujourd’hui il y a une concurrence saine dans le groupe. À moi de tout faire pour enchaîner les matchs ».





Pour cette rencontre, l’entraîneur Bbstiais dispose de tout son groupe à l’exception d’ Oulaï. «J’ai un groupe de 19 joueurs, car j’ai une incertitude, mais je ne vous dirai pas qui », déclare le technicien corse. « Malgré la pluie on a pu s’entraîner comme on le voulait avec hier jeudi de la récupération et un peu de fraîcheur après le match de Pau. Ce matin, on a mis les choses en place. Ce sera mon premier derby en tant qu’entraîneur, mais j’en ai vécu en tant qu‘adjoint. À nous de faire le match comme il faut pour embêter cette équipe de l’ACA. Il nous faudra maîtriser ce qu’on sait faire. On a expliqué à certains joueurs ce que représentait ce derby ici, ça représente beaucoup, mais le discours passe aussi par nos joueurs locaux. J’attends de ce match la validation comptable de notre bon travail. »





Le groupe bastiais

Placide – Fabri

Bohnert – Guidi – Meynadier – Ariss – Akueson – Roncaglia – Guevara

Etoga – Janneh – Ducrocq – Vincent – Maggiotti

Tramoni – Tomi – Rodrigues – Boutrah - Cissé