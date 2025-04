Battu (0-1) le Sporting de Bastia méritait mieux à Paris

Stade de Charléty, Paris FC : SC Bastia : (1-0)

Buts pour le Paris FC : Hamel (20e)

Pour le SC Bastia :

Arbitre : Florent Batta

Avertissements : Lopez (60e), Gory (60e) au Pris FC; Vincent (60e), Boutrah (68e), Placide (83e), GuidI (90+6) au SC Bastia

Exclusion à Bastia : Akuesson (88e)



Paris FC

Nkambadio - Kolodziejczak, De Smet, Camara - Marchetti puis Chergui (75e), Lopez, Cafaro puis Touraine (87e), Lopez, - Dicko puis Doucet (75e) Hamel puis Sissoko (75e) puis Ollila (90+1), Gory puis Lopez (14e)





SC Bastia

Placide - Ariss, Akueson, Guidi, Bonhert puis Meynadier (76e)- Vincent puis Tomi (77e), Ducrocq, puis Maggiotti (90+1) Janneh puis Oulaï (58e) - Sebas puis Blé (90+1) , Boutrah, Cissé



Paris pour assurer son accession en Ligue 1, Bastia pour décrocher la 5e place synonyme de play-off : tel était l'enjeu de cette partie décalée de la 31e journée du championnat de Ligue 2 que le SC Bastia de Benoît Tavenot ne voulait pas rater.

Pourtant au coup d'envoi, les Parisiens semblaient plus déterminés que les Corses à atteindre vers cet objectif et s'il n'y avait eu cette intervention de Ariss devant Gory, la cause aurait être entendue dès les premières secondes de la partie.

Certes Bastia, par l'intermédiaire de Ducrocq et cette belle tentative face à Nkambadio, et Boutrah de Bastia n'ont pas manqué d'aller titiller les défenseurs locaux, mais ce sont les Parisiens qui, les premiers, ont fait parler la poudre.

On jouait en effet la 20e minute quand, sur ce coup franc, concédé par Bonhert, et tiré par Lopez, Hamel se jouait de la défense bastiaise et Aris pour reprendre un peu de la tête et un peu du haut de son épaule droite pour tromper la vigilance de Placide.



La réplique bastiaise aurait pu venir 6 minutes plus tard quand Sebas en pleine surface de réparation parisienne était bousculé par Kolodziejczak, mais l'arbitre Florent Batta ne bronchait pas…

Bastia décidait alors de passer la "surmultiplié".

Boutrah montrait l'exemple en débordant puis en centrant, Vincent reprenait, mais le gardien parisien s'envolait pour d'une claquette écarter le danger.

Bastia continuait à aller de l'avant et en disputant tous les ballons, mais les Parisiens tenaient le choc et parvenaient à gagner le vestiaire avec ce petit avantage que Bastia semblait parfaitement en mesure de lui contester.



On a pu prendre conscience peu après la reprise sur cette relance pour le moins approximative de Nkambadio exploité aussitôt par Bastia, cependant, Ducrocq ne parvenait pas à en tirer profit, M'Bow repoussant le ballon sur sa ligne.

La tension montait alors d'un cran sur le terrain, mais cela n'empêchait pas le SC Bastia de continuer à faire des misères aux Parisiens. Mais à l'approche de la fin Paris resserrait la garde face aux Corses qui continuaient à se projeter vers l'avant et auxquels Benoît Tavenot venait d'apporter du sang neuf.

Mais malgré toute la bonne volonté déployée, force est restée à Paris face à ce SC Bastia réduit à 10 en toute fin de rencontre après l'expulsion de Akueson et qui méritait mieux que cette courte défaite sur la pelouse parisienne en raison de ce qui aura sa principale carence cette saiso, : son manque d'efficacité !