Bastia : "une plongée insolite" à A Casa di e scenze

Premier de plongée, le maire de Bastia, Pierre Savelli, n’a pas caché sa fierté au moment d'inaugurer cette nouvelle exposition. « Bastia a la chance d’avoir cet outil exceptionnel qu’est A Casa di Scenze qui permet de diffuser la culture scientifique au plus grand nombre, de la rendre accessible et populaire. L’océan a, au fil des siècles, exercé une fascination sans pareille sur l’homme. L’art, la science et la technologie nous ont permis d’explorer ses profondeurs, de découvrir et de dévoiler de nouvelles espèces, des paysages extraordinaires, parfois oniriques. Mais c’est un écosystème complexe, fragile, dont les grands équilibres sont aujourd’hui menacés. Avec cette exposition nous partageons ensemble l’idée de l’impérieuse nécessité de sensibiliser le public à l’importance de nos engagements individuels et collectifs en faveur de la protection des océans, de la préservation de la vie marine, dont le rôle est essentiel à l’échelle de notre planète».





C’est en partenariat avec le Muséum National d’Histoire naturelle que cette exposition a pu voir le jour. « L’exposition s’adresse à tous les publics dès 5 ans », souligne Bertrand Thibault, le directeur de la Maison des sciences. « Cette expo nous convie à un voyage merveilleux et surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières ».





Présent à l’inauguration et parrain de l’expo bastiaise, Bruno David, paléontologue, biologiste, chercheur au CNRS, qui a été président du Muséum National d’Histoire naturelle de 2015 à 2023, faisait part, lui aussi, de sa satisfaction. « Je suis très heureux d’assister à cette inauguration et d’être le parrain de cette exposition, car la Corse est terre… maritime. On pense connaître l’océan et pourtant il est plus facile d’aller sur la lune et de photographier la surface de Mars dont on en sait plus que sur les profondeurs de l’océan, de 3 700 m en moyenne. Cette exposition qu'on a créée au Muséum National, et parfaitement adaptée ici, on l’a voulue insolite, qui éveille la curiosité. On a voulu qu’elle séduise le public, pas la beauté, par l’émotion. On a évité les clichés trop fréquents de requins ou baleines pour que les gens voient l’océan autrement, y soient sensibilisés, car en cette époque de crise environnementale majeure, le public a un manque de connaissance. Et cette maison des sciences est là pour répondre aux questions des citoyens».





Comblé aussi Bruno Benazeh, le directeur académique des services de l'Éducation Nationale de Haute-Corse. « Il y a un véritable enjeu de connaissances, d’enrichir le savoir des jeunes. Des jeunes qui souvent non pas les clés pour cela. C’est donc très important pour nos écoles, nos collèges, nos lycées de travailler avec cette Maison des sciences qui permet de construire le savoir des élèves ».

L’exposition est divisée en quatre parties : « Explorer l’océan, un défi », « Au gré du courant », « Plongée en milieux extrêmes », « Entre mythes et réalités ».

Au fil des salles : photos, maquettes, vidéos et outils numériques permettent une interactivité comme par exemple une plongée en nautile.

Enivrant !