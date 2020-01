Bastia : une œuvre d’art pour la « Place de l’ancien lavoir »

Cette mise en place qui fait suite à la rénovation de cette jolie placette surplombant le lycée maritime et le Vieux Port de la ville et faite en concertation avec les habitants du quartier. «Le lavoir occupait une place et un rôle prépondérants par le passé, il était important d’y réinstaller une structure faisant écho à l’histoire du lieu » soulignait Pierre Savelli, le maire de Bastia. Lors d’un appel à projet, l’artiste corse Jeanne de Petriconi, diplômée des Beaux-Arts d’Avignon et de l’ENSAD, a proposé une œuvre intitulée « Paysage-temps : Kyrnos ».





Cette œuvre d’art contemporain en « inox multimiroirs» a été réalisée avec la participation de la ferronnerie d’art des frères Felicelli à Casamozza. Absorbant et reflétant son environnement, le disloquant, cette sculpture de transparence illusoire invite à penser d’autres moments temporels pour le lieu qu’elle occupe dans l’espace : du passé lointain de l’île lorsqu’elle était nommée Kyrnos par les grecs, à un futur méconnu. Une œuvre qui se veut donc un trait d’union entre le passé et le futur de cette place chargée d’histoire.

D’un coût de 24 000 €, l’œuvre de 2m50 de haut a été financée à hauteur de 30% par la Collectivité de Corse, le reste à la charge de la Mairie.



Ce vendredi matin, l'œuvre a été dévoilée par le maire Pierre Savelli en présence de nombreux adjoints, de l’artiste et des riverains.