Bastia : une nouvelle manifestation devant la préfecture

Seulement quinze minutes après le début du rassemblement, en criant en chœur : statu francesu assasinu , plusieurs jeunes ont essayé de contourner le mur anti-émeute dressé par les CRS à l'entrée du chemin de l'Annonciade.

Aussitôt les policiers ont utilisé le canon à eau pour les repousser et les premiers jets de gaz lacrymogènes ont rapidement suivi.

Une fois le n uage dissipé, la tensio n est, momentanément, retombée.

A 19h45 heures i l y a e ncore des jeune s masqués et cagoules sur place qui s’approchent des CRS qui ripostent immédiatement par la lance et le jet de lacrymogènes. L’air est devenu irrespirable. Les fumées se dispersent dans tout le centre ville jusqu’à la place Saint Nicolas



Difficile de savoir quelle sera la tournure des événements.