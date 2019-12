Bastia : une belle expo sur le thème de l’environnement

10h - 12h et 15h - 18h00 (sauf dimanche et lundi)



« A l'instar de nombreux salons, biennales et galeries dans le monde, la galerie Noir et Blanc suit le mouvement initié par Greta Thunberg » explique France-Anne, propriétaire et responsable de la galerie.Une cinquantaine d’artistes, peintres, sculpteurs … sont présents à cette exposition-manifeste sur l'environnement présentant chacun deux œuvres de petite dimension : Marie-Helene Almeras, Rosane de Andrade, Florence Arrighi, Janine Azara, Pierre Barat, Jeannine Battesti, Naym Ben Amara, Dominique Beniza, Aurelia Boisson, Jean Luc Braccini, Andre Casabianca, Francois de Casabianca, Toni Casalonga, Beatrice Casanova, Joseph Castellani, Stephane Castelli, Guy-Paul Chauder, Zelda Colonna, Anghjulu Maria Costa, Marie Courcelle, Calypso Debrot, Daniel Delorme, Gabriel Diana, Didier Tolla, Erka, Volkmar Ernst, Marie-Pierre Germain Fortini, Dominique Groebner , François Husson, Ariane Jurquet Khava, Saveriu Luciani, Thoma Marcelli, Mario Sabaty, Jeannine Martelli, Jean Paul Mazzoni, Fabienne Orts, Michele Paba, Stephanie Paoli, Regis Parriaux, Julie Pontaut, Jean Claude Pusceddu, Audrey Raugi, Francoise Ricardoni, Louis Schiavo, Gerard Semidei, Francoise Seryeis, Jean Paul Veiso Marcelli, Sylvie Verdier, José Zanni.CNI a parcouru cette superbe exposition très diverse en arts, en compagnie de France-Anne*Galerie Noir et Blanc - Rue de la Conception (à coté de l'oratoire)